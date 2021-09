Wochenendbericht vom 10.09 – 12.09.2021

in Boppard, ein PKW im Frontbereich durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher verließ ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen die Örtlichkeit.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Boppard in Verbindung zu setzen.



Am 10.09.2021 wurden Funken im Bereich eines Stromanschlusses auf dem Dach eines Einfamilienhauses in Boppard Hirzenach gemeldet Zwei Kabel waren verschmolzen und wurden durch Fachkräfte erneuert. Aufgrund der Arbeiten kam kurzzeitig zu einer Sperrung der Straße.



In der Nacht vom 11.09.2021 auf den 12.09.2021 wurde ein seitlicher Glaseinsatz einer Bushaltestelle in der Nähe des Einmündungsbereichs Waldstraße/ Unter den Birken in Boppard – Buchenau beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Boppard in Verbindung zu setzten.



