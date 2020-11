Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Die Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Die Fahrbahn musste für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme vollgesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.



Versuchter Enkeltrickbetrug Am 27.11.2020 wurde bei verschiedenen Geschädigten versucht mit der Vorgehensweise des sog. „Enkeltrick“ an Vermögenswerte zu gelangen. Hierbei wurde telefonisch ein falsches Ereignis wie beispielsweise der Unfall des Neffen vorgegeben. Die Geschädigten erkannten jedoch die Betrugsmasche und erstatteten Strafanzeige bei hiesiger Dienststelle.



Brand eines Fahrzeugs in Wiebelsheim Der Fahrzeugführer eines PKW bemerkte auf der BAB 61 einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug. Nachdem er in dem Industriegebiet Wiebelsheim abgefahren war, begann der PKW zu brennen. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.



