Es wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Oberwesel. Auf Wiesborn wurden im Zeitraum vom 30.08. bis 01.09.20, zwei Gartenhäuser aufgebrochen. In allen drei Fällen konnten der oder die Täter unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Boppard entgegen. (Tel. 06742-8090, piboppard@polizei.rlp.de)



Boppard. Am Samstagmorgen, kurz vor 03:00 Uhr, kam es vor einer Gaststätte in der Rheinallee zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Ein 21jähriger Mann musste aufgrund seiner Verletzungen in der Ambulanz versorgt werden.



Die Polizei Boppard wurde insgesamt viermal zu Ruhestörungen gerufen. Die zuständigen Ordnungsämter prüfen nun die Erhebung eines Bußgeldes.



Verkehrsunfälle. Insgesamt ereigneten sich am Wochenende 9 Verkehrsunfälle.



Fünfmal kam es lediglich zu Sachschaden.



Am Freitagabend kam zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 327, in Höhe der Abfahrt Braunshorn. Ein 58jähriger Mann aus dem Vorderhunsrück kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde durch den Unfall schwer verletzt, ist jedoch außer Lebensgefahr. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden.



Am Samstagnachmittag kam es in Boppard zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines kleinen Motorrades beschädigte einen geparkten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte er durch die Polizeistreife angetroffen werden. Es stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein für das nicht zugelassene Motorrad hatte. Außerdem stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, sodass eine Blutentnahme erforderlich war.



Zwei weitere Verkehrsunfälle mit Flucht wurden am Sonntagmorgen gemeldet: In Boppard-Buchholz, Rhein-Mosel-Straße, wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Verkehrszeichen und ein Baum, die sich auf einer Verkehrsinsel befanden, beschädigt. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile eines Audis sichergestellt werden. An der L 206, zwischen Beulich und Gondershausen, wurde neben einem Wirtschaftsweg ein Elektrozaun beschädigt. Es konnten Spuren eines Pkws mit Straßenbereifung festgestellt werden.



Hinweise zu den Verkehrsunfällen nimmt die Polizei Boppard entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Boppard

06742-8090

piboppard@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell