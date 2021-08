Wochenendbericht der PI Boppard

Aufgrund eines umgestürzten Baumes kam es am Samstagabend in Bickenbach zu einer Beschädigung einer Stromleitung. Es kam hierdurch zu einem Stromausfall, welcher in der Nacht behoben werden konnte.



In einem Wald nahe Maisborn kam es zu einer Entsorgung von Abfällen. Mehrere Säcke, gefüllt mit Dämmwolle, wurden an einem Wirtschaftsweg hinterlassen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



