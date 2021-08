Wochenendbericht 20.08.-22.08.21 der Polizeiinspektion Andernach

Vermutlich auf Grund eines Fahrfehlers geriet er ins Schleudern, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise wurde der Fahrer nur leicht verletzt.



Nickenich – Am Sonntag befuhr eine 49-Jährige aus dem Kreis Ahrweiler mit ihrem PKW die L116 von Nickenich kommend in Fahrtrichtung Wassenach. In einer Kurve verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW, überschlug sich und kam neben der Fahrbahn zum Liegen. Glücklicherweise wurde sie, wie der Fahrer von Freitag, ebenfalls nur leicht verletzt.



Vandalismus im Stadtgebiet Andernach



Andernach – Am Sonntagmorgen kam es im Stadtgebiet Andernach durch bisher unbekannte Täter, insbesondere im Bereich Bahnhofstraße / Am Stadtgraben, zu mehreren mutwilligen Sachbeschädigungen. Hierbei wurden neben mehreren Wahlplakaten auch eine Scheibe eines Ladengeschäfts beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden: 02632/9210.



Schlägerei am Rheinufer in Andernach



Andernach – Am Rheinufer in Andernach kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Heranwachsenden. Eine Person wurde dabei, als sie verletzt auf dem Boden gelegen hat, gefilmt und im Anschluss öffentlich zur Schau gestellt. Der Urheber des Videos konnte bereits ermittelt werden und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Täter im Zusammenhang mit der Körperverletzung konnte bisher noch nicht ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des Täters liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden:02632/9210.



Brandstiftung



Mülheim-Kärlich – In Mühlheim-Kärlich wurde durch bisher unbekannte Täter am Sonntagmorgen ein Strohballen, der sich auf einem Feld, angrenzend zur Straße „Im Böschacker“ befand, in Brand gesteckt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Andernach zu melden: 02632/9210.



Trunkenheitsfahrt



Weißenthurm – In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel einer Streife auf der B9 ein schlangenlinienfahrender Transporter auf. Der Transporter wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein bei dem 33-jährigen, ausländischen Fahrzeugführer freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Andernach



Telefon: 02632-921-0

PI Andernach: http://s.rlp.de/Ihy

E-Mail: PIAndernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell