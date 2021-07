Wochenendbericht 02.-04.07.21

Der Staubsauger wurde dabei beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Boppard zu melden.



Spay



Am 03.07.2021 geriet durch das wegflämmen von Unkraut eine Hecke in Spay in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer wurde keine Person verletzt. Eine Gefahr für Gebäude bestand nicht.



Verkehrsunfälle im Dienstgebiet



Am Wochenende ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden, zwei Unfälle bei denen sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte, sowie vier Wildunfälle.



