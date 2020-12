Boppard (ots). Sachbeschädigung durch Graffiti im Stadtgebiet Boppard – Zeugen gesucht



In der Nacht von Dienstag, 01.12., auf Mittwoch, 02.12.2020, kam es im Stadtgebiet Boppard zu Sachbeschädigungen durch Graffiti und Schmierereien. Die bislang unbekannten Täter besprühten mehrere Hauswände und Teile einer Baustellenabsicherung mit Beleidigungen und einem Hakenkreuz, u.a. auf einem Kirchengebäude. Ebenfalls in der Nacht von Freitag, 04.12., auf Samstag, 05.12.2020, wurde die Gebäudefassade eines Einkaufsmarktes in der Oberstraße mit dem Schriftzug – Cops sind Schmutz – beschmiert. Ob es sich um dieselbe Tätergruppe handelt, bedarf weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Boppard zu melden.



Räuberischer Diebstahl durch Jugendliche in Emmelshausen – Zeugen gesucht



Zwei jugendliche Mädchen versuchten am Freitag, 04.12.2020, um 11:35 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Emmelshausen in der Straße „Am Stadion“, diverse Getränke und Alkoholika zu entwenden. Dem aufmerksamen Personal an der Kasse fiel jedoch die prall gefüllte mitgeführte Handtasche auf, als die Tatverdächtigen versuchten, sich durch den Kassenbereich durchzuschlängeln. Bei dem Versuch der Kassiererin, die Mädchen anzuhalten, kam es zu einem Handgemenge, bei dem eines der Mädchen die Kassiererin auf den Arm schlug und kratzte. Die Mädchen konnten fliehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Boppard zu melden.



Erneut Anzeigen wegen Hausfriedensbruch am Kloster Marienberg



In den letzten Wochen kam es vermehrt zum Eindringen von Personen auf das umzäunte und abgesperrte Privatgelände des Kloster Marienberg in Boppard. In einigen Fällen konnten die Personen gestellt werden. Die Motivation ihres Besuches lag in der Erkundung des verfallenen Gebäudes als sog. Lost Place. Das Kloster Marienberg wird entsprechend als solches auch im Internet beworben. Die Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch. In diesem Zusammenhang wird – neben der allgemeinen Strafbarkeit dieses Verhaltens – insbesondere darauf hingewiesen, dass Lost Places in der Regel eine marode Bausubstanz aufweisen und ein erhebliches Gefahrenpotential beim Betreten besteht.



