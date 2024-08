Essen

Sicherheit im Verkehr

Wobble: Was tun bei Lenkerflattern auf dem Motorrad?

Von dpa/tmn

i Wenn das Lenkrad flattert: Das Schwingen der Vorderradgabel beim Motorradfahren ist in der Regel ungefährlich, solange der Lenker festgehalten wird. (zu dpa: «Wobble: Was tun bei Lenkerflattern auf dem Motorrad?») Foto: Bernd von Jutrczenka/DPA

Beim Motorradfahren können Vordergabel und Lenker ins Flattern geraten. Fachleute erklären, in welchen Tempobereichen das in der Regel passiert und wie man am besten reagiert.