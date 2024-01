Wo es die Tickets zu kaufen gibt

Für das Konzert der Barrelhouse Jazzband gibt es Karten mit Tischreservierung bei der Kassiererin des Vereins, Birgitt Zanger, in Limburg, Löhrgasse 4, oder per E-Mail an thing1979@gmx.de und WhatsApp unter 0151/647.321 78. Außerdem, allerdings ohne Reservierung, bei der Ticket-Zentrale Limburg, Bahnhofsplatz für 26,30 Euro inklusive Gebühren. Kurzentschlossene erhalten noch Karten an der Abendkasse, die ab 17 Uhr geöffnet ist, für 28 Euro. Vereinsmitglieder erhalten eine Ermäßigung von 10 Prozent.