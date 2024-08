Die 2. Fußball-Bundesliga startet. Wer alle Spiele sehen will, ist weiter auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Zwei Spiele gibt es am ersten Spieltag aber auch im Free-TV zu sehen.

Fußball: Bundesliga, Hertha BSC - Werder Bremen, 29. Spieltag, Olympiastadion, eine TV-Kamera mit dem Bundesliga-Logo steht vor dem Spiel hinter dem Tor in der Ostkurve. Fußball im TV wird für die Fans immer teurer. (zu dpa: «Wo die 2. Bundesliga live im Fernsehen zu sehen ist»)

Hamburg (dpa). Die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga beginnt mit einem einstigen Erstliga-Klassiker. Am Freitag (20.30 Uhr) stehen sich vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften RheinEnergieStadion Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und der Hamburger SV gegenüber. Außer dem Pay-TV-Sender Sky zeigt auch Sat.1 die Partie im Free-TV und im Livestream auf «ran.de» live.

Die Übertragung des Zweitliga-Eröffnungsspiels ist Bestandteil des Rechtepakets von Sat.1, das neun Live-Spiele beinhaltet. Dazu gehören noch das Auftaktspiel der Bundesliga, jeweils ein Spiel am 17. und 18. Bundesliga-Spieltag, vier Relegationsspiele sowie der Supercup.

Beim kostenpflichtigen Sender Sky sind alle Zweitliga-Spiele und die Spieltagskonferenz live zu sehen. Der frei empfangbare Sender Sport1 darf pro Spielzeit 33 Partien jeweils am Samstag um 20.30 Uhr live präsentieren. Am 1. Spieltag überträgt der Sender FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig.



Wer die 2. Bundesliga von der Saison 2025/2026 an zeigt, steht bislang nicht fest. Wegen des Rechtsstreits zwischen der Deutschen Fußball Liga und dem Internet-Sportsender DAZN ist die Auktion der TV-Rechte für die Spielzeiten 2025/26 bis 2028/29 seit vergangenem April unterbrochen.