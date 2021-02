WM-Teamwettbewerb der Kombinierer ohne Rydzek

Der sechsmalige Weltmeister und Lokalmatador wird am Sonntag (10.00 Uhr und 15.00 Uhr/ARD und Eurosport) von Terence Weber ersetzt, wie der Deutsche Skiverband (DSV) bestätigte. Am Freitag im Einzel hatte der Oberstdorfer Rydzek nur den 28. Platz belegt und war in seiner Spezialdisziplin Langlauf am Ende eingebrochen. Eric Frenzel, Fabian Rießle und Vinzenz Geiger waren gesetzt. Deutschland gilt neben Norwegen um Jarl Magnus Riiber als heißer Anwärter auf Team-Gold.

