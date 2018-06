Eppan

Vier Tage vor der Abreise zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihre WM-Generalprobe. Der Titelverteidiger testet heute in Leverkusen gegen Saudi-Arabien. Bundestrainer Joachim Löw will dabei weitgehend jene Elf auf den Platz schicken, die auch beim ersten WM-Gruppenspiel am 17. Juni gegen Mexiko erste Wahl sein soll. Möglicherweise wird gegen Saudi-Arabien der lange verletzte Abwehrspieler Jérôme Boateng sein Comeback feiern. Der angeschlagene Spielmacher Mesut Özil fehlt.