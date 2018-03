Aus unserem Archiv

Daegu

Der beinamputierte 400-Meter-Läufer Oscar Pistorius hat bei der Leichtathletik-WM in Daegu eine erfolgreiche Premiere gefeiert. In 45,39 Sekunden erreichte der 24-jährige Südafrikaner das Halbfinale. Pistorius ist der erste beinamputierte Läufer der WM-Geschichte, der mit Carbon-Prothesen bei den Nichtbehinderten an den Start geht. «Das ist phänomenal», sagte Pistorius.