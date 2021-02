Wizards holen in letzter Sekunde überraschenden Sieg

Die Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner und Isaac Bonga haben mit den Washington Wizards für eine große Überraschung in der NBA gesorgt und die Brooklyn Nets geschlagen.

Mit sechs Punkten binnen sieben Sekunden drehte das bislang so gebeutelte Team aus der Hauptstadt die Partie am Sonntagabend (Ortszeit) kurz vor dem Ende und gewann am Ende 143:141.

Wagner hatte beim ersten Einsatz nach seiner Zwangspause wegen der Corona-Regeln mit 17 Zählern, fünf Rebounds und zwei Vorlagen großen Anteil an dem Erfolg. „Ish (Smith) und Moe haben das Spiel umgedreht“, lobte Trainer Scott Brooks.

Bonga kam erst in den letzten vier Sekunden zum Einsatz und half dabei, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Für die Wizards, die wochenlang auf zahlreiche Spieler verzichten mussten, war es erst der vierte Sieg. „Wir haben das gebraucht“, sagte Star-Spieler Russell Westbrook. Die Nets, bei denen James Harden nicht spielte, kassierten nach zuletzt vier Siegen dagegen ihre neunte Niederlage.

Die Denver Nuggets beendeten unterdessen die Siegesserie der Utah Jazz. Beim 128:117-Heimsieg überragte erneut Nikola Jokic mit 47 Punkten für die Nuggets, sein Vertreter Isaiah Hartenstein spielte nicht. Die Los Angeles Clippers profitierten von der Jazz-Pleite und sind nach ihrem 129:115-Erfolg gegen die New York Knicks nun mit 16 Siegen Tabellenführer in der Western Conference. Im Osten sind die Philadelphia 76ers nach dem 119:110-Sieg gegen die Indiana Pacers nun mit zwei Siegen Vorsprung auf die Nets Spitzenreiter.

