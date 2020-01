Los Angeles

Witwe von US-Basketballstar Bryant „völlig zerstört“

Die Witwe von US-Basketballstar Kobe Bryant hat sich drei Tage nach dem tragischen Hubschrauber-Unglück mit insgesamt neun Toten erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Sie bedankte sich bei den Millionen von Menschen, die ihr und der Familie in dieser schrecklichen Zeit Unterstützung und Liebe gezeigt hätten, schrieb Vanessa Bryant auf Instagram. Nach dem plötzlichen Verlust ihres Mannes sei die Familie „völlig zerstört“. Mit Bryant waren bei dem Absturz am Sonntag in Südkalifornien die 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Menschen ums Leben gekommen.