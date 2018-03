Wittlich ist beim 5:1 eine Klasse besser als Zell

Kein Teaser vorhanden

Kein Bild mit Symbolcharakter: Zells Neuzugang Ismail Kahyaoglu (am Boden) grätscht zwar hier einen Wittlich/Lüxemer ab, ansonsten hatte seine Mosel-SG aber wenig zu bestellen bei der 1:5-Klatsche gegen den Titelkandidaten Nummer eins.

Foto: Alfons Benz

Gästetrainer Frank Meeth, der die Geschicke der Mosel-SG von 2006 bis 2008 leitete, äußerte sich dementsprechend zufrieden nach der Partie: "Ich habe eine sehr souveräne Leistung meiner Elf gesehen. Zell hat mich aber nicht enttäuscht. Vor einer Woche haben sie mit viel Pech gegen Konz nur Unentschieden gespielt und heute haben sie alles gegeben. Ich will es mal diplomatisch ausdrücken, sie haben einfach gegen eine bessere Mannschaft verloren."

Sein Gegenüber Manfred Mähser war niedergeschlagen und suchte nach Erklärungen für die Klatsche: "Wittlich hat die Tore gemacht, wie sie sie gebraucht haben, und immer zum für uns ungünstigen Zeitpunkt. Dann hat der Schiedsrichter gegen uns alles gepfiffen und gegen Wittlich gar nichts. Das muss ich hier klipp und klar sagen. Dennoch ist es ganz allein unsere Schuld. Wir dürfen das Wittlicher Spiel so gar nicht zulassen, sondern hätten viel eher zum Ball gehen müssen."

Steckte in dieser Aussage nicht der Versuch eines geknickten Trainers, den Auftritt seiner Mannen in ein besseres Licht rücken zu wollen? Denn dem neutralen Beobachter fiel schon nach wenigen Spielminuten auf, dass Zell hier auf einen Gegner traf, der in den entscheidenden Szenen einfach eine Klasse besser war. Immer wenn die Meeth-Elf ihr gepflegtes Passspiel aufblitzen ließ, waren die Einheimischen schlicht überfordert. So in der elften Minute, als die Brüder Ismail und Serdar Kahyaoglu bei einem langen Ball auf Kilian Henrichs viel zu zögerlich zur Sache gingen und dabei schulbubenhaft ausgekontert wurden. Ariel Podgorski musste die Hereingabe nur noch zum 0:1 über die Linie drücken.

Heimtorwart Daniel Konrath, der trotz fünf Gegentoren fehlerlos spielte, verhinderte danach frühes Unheil, als er einen Ball des völlig freistehenden Christoph Kleifges glänzend parierte (19.). Im Gegenzug vergab Tim Köhler, der zur Pause entkräftet in der Kabine blieb, die größte Zeller Chance, als er einen Ball von Sascha Schmitz knapp verpasste. Danach folgten die besten 20 Minuten der Gastgeber, aber ohne eine weitere Möglichkeit. Die hatte Wittlich durch Benedikt Schlösser, aber wieder war Konrath zur Stelle (36.).

In der letzten Szene vor der Pause sah Mähser dann eine der zuvor beschriebenen Aktionen. Der Unparteiische Alexander Müller sprach dem Gast einen Freistoß zu, über den Mähser sich aufregte: "Wenn wir Fußball spielen, müssen Zweikämpfe erlaubt sein, und ich habe einen ganz normalen Zweikampf gesehen. Der Pfiff war unberechtigt." Oleg Tintor scherte das wenig, er zeigte seine Klasse und markierte aus 20 Metern über die Mauer hinweg das unhaltbare 0:2 (45.). Auch die Entscheidung des Unparteiischen, die zum 0:3 führte sah Mähser im Gegensatz zum Berichterstatter falsch. Tintor hatte nach einem Foul von Peter Klaus an Schlösser den fälligen Elfmeter sicher verwandelt (51.). "Das Foul war ganz klar außerhalb. Diese beiden Tore von Tintor haben unsere Moral gebrochen und das bei 37 Grad Außentemperatur", ärgerte sich Mähser.

Das 0:4 markierte Alexander Klein, als er in aller Seelenruhe einen Zuckerpass von Tintor in die Maschen haute (59.). Richtig lag Zells Coach mit seiner Einschätzung beim 0:5 durch Kleifges (87.). Der Torschütze stand beim Zuspiel von Jonas Gorges klar im Abseits.

Obwohl das Spiel vorher auch auf Grund der großen Hitze etwas verflacht war, gab die SG Zell nie auf und kam auch zu Chancen. Zweimal aber glänzte Gästekeeper Jens Freis bei Bällen von Tobias Lauterborn (77.) und Christoph Brausch (83.). Nur noch Ergebniskorrektur war am Ende das 1:5 von Lauterborn nach einem Pass von Schmitz (90.).

Es gab aber auch Positives aus Zeller Sicht zu vermelden. Der jüngste der Köhler-Brüder, der drei Tage zuvor 19 Jahre alt gewordene Fabian, zeigt bei seinem ersten Einsatz bei den Senioren eine ansehnliche Leistung auf der rechten Seite. "Ich habe nach meiner Verletzung nur wenig trainiert und habe mich natürlich über jede Minute auf dem Platz gefreut", sagte der Youngster. "Leider zählt im Fußball aber nicht die Leistung des Einzelnen." Auch sein Trainer sieht ihn auf dem richtigen Weg: "Fabian braucht noch etwas, wir müssen ihn nur langsam heranführen."

