Im Super Bowl kommt es zum Duell der New England Patriots mit ihrem Star-Quarterback Tom Brady gegen die Los Angeles Rams um Youngster Jared Goff.

Fünf Fakten und Geschichten zum Mitreden für das Finale der Football-Profiliga NFL am Montag (0.30 Uhr/ProSieben/DAZN) in Atlanta.Wer ist Favorit?Bei den Buchmachern geht New England leicht favorisiert ins Spiel, auch ...