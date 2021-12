Wissenswertes rund um das Silvester-Böllern

Berlin (dpa/tmn). Nur weil es verboten ist, Feuerwerk zu Silvester zu verkaufen, heißt das nicht, dass der Jahreswechsel leiser wird. Reste aus Vorjahren und Einkäufe aus dem Ausland werden noch fliegen. Das sollten Sie dazu wissen:

Was ist zum Jahreswechsel 2021/22 noch erlaubt?

Zwar kann man keine Feuerwerkskörper in deutschen Geschäften kaufen, private Restbestände dürfen aber gezündet werden. Allerdings nicht an belebten Plätzen. Das soll verhindern, dass sich dort Menschenansammlungen bilden – denn mit Blick auf mögliche Übertragungen von Coronaviren wäre das keine gute Idee.

Nicht erlaubt ist auch das Zünden von Feuerwerkskörpern, die in Deutschland illegal sind und die man sich etwa im Ausland besorgt hat. Die umgangssprachlich als „Polenböller“ oder „Tschechenkracher“ bezeichneten Feuerwerkskörper haben oft eine höhere Schall- und Sprengwirkung als jene Produkte, die in Deutschland zum Abschuss an Silvester freigegeben sind.

„Es drohen empfindliche Strafen, wenn ich sowas nutze – also Geldstrafen bis zu 10.000 Euro“, sagt Swen Walentowski vom Deutschen Anwaltverein. Es könne aber auch bei einem groben Verstoß beim Verwenden sowie beim Herstellen und Vertreiben solcher Böller eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren verhängt werden. „Und wird noch jemand verletzt, auch man selbst, drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren“, so Walentowski.

Warum sollte man kein Feuerwerk abschießen?

Zunächst ist da die Sache mit Corona: Neben der Vermeidung von Menschenansammlungen zum gemeinsamen Raketen-Bestaunen sollen die Notaufnahmen der gerade mit Coronapatienten vollen Krankenhäuser entlastet werden. Denn nicht selten kommt es zu schweren Brandverletzungen beim Böllern.

Aber der Verzicht auf Feuerwerk ist auch gut für die Natur und das Klima. Denn mit den Raketen gelangt Schwarzpulver in die Luft und sorgt für einen enormen Anstieg der Feinstaubbelastung, so die Deutsche Umwelthilfe. Und Reste des Feuerwerks landen oft auf Wiesen, in Wäldern und in Gewässer und verschmutzen diese.

Darüber hinaus machen der ohrenbetäubende Lärm und die hell leuchtenden Blitze Tieren Angst. Wildtiere geraten in Panik, rennen dann etwa los und werden von Autos erfasst.

Aber auch Haustiere sind betroffen: In Panik könnten Hunde sogar durch ein offenes Fenster im dritten Stock springen, um der Situation zu entkommen, erklärt der Ulmer Tierarzt Ralph Rückert. Als Zeichen des immensen Stresses gelten körperliche Symptome wie Durchfall, stundenlanges Zittern oder Verweigerung der Nahrungsaufnahme. Dabei hielten Angstsymptome häufig noch Wochen nach dem Jahreswechsel an.

Wie kann ich mein Haustier schützen?

Haustiere sollten Silvester nicht alleine gelassen werden und man sollte sie auch nicht mehr mit nach draußen nehmen, rät die Welttierschutzgesellschaft (WTG). Leiden die Tiere bekanntermaßen besonders stark unter dem lauten Jahreswechsel oder neigen gar zu Panikattacken, kann es ratsam sein, in Absprache mit einem Tierarzt beruhigende Medikamente zu verabreichen.

Darüber hinaus sollte man dem Tier eine Ruhezone schaffen: Ein ruhig gelegenes Zimmer abdunkeln und dort leise Musik oder den Fernseher laufen lassen. „Das Tier sollte diese Räume und Klänge bereits kennen und sich damit wohlfühlen“, so Christoph May von der WTG. Rollläden und Vorhänge werden nachmittags schon geschlossen. Über die Käfige von Kleintieren und Heimvögeln wird rund um Mitternacht eine Decke gelegt und die Behausung möglichst weit vom Fenster weggestellt.

Wer muss eigentlich den Feuerwerksmüll von den Straßen entfernen?

Die kommunale Straßenreinigungssatzung kann laut Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) vorsehen, dass derjenige, der an Silvester Feuerwerkskörper auf öffentlichen Plätzen und Straßen abfeuert, diesen Müll auch selbst entsorgt und darüber hinaus alle Verunreinigungen entfernt, die die Sauberkeit und das Stadtbild beeinträchtigen. Was lokal konkret gilt, kann man bei der Stadtreinigung oder den Bauämtern erfahren.

Wie entsorge ich Feuerwerksreste?

Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien und Böller gehören in den Restmüll. Auch die Pappröhren von Feuerwerkskörpern oder gezündete Mehrschussbatterien aus Pappe müssen in der schwarzen Tonne landen. Denn die Pappe kann nach dem Abfeuern mit chemischen Rückständen verschmutzt sein und sollte daher nicht mit anderem Altpapier ins Recycling gehen, so der VKU, der die Entsorger vertritt.

Er rät auch, darauf zu achten, dass man keine noch brennenden, heißen oder warmen Feuerwerkskörper in die Tonnen wirft. Sonst kann sich der darin befindliche Abfall entzünden.

