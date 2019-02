Der März lockt mit kulinarischen und musikalischen Ausflugszielen: Hoch im Norden, in Wismar, finden die 17. Heringstage statt. Weiter im Süden, im Gasteinertal, startet das Snow Jazz Festival. Außerdem eröffnet im australischen Cairns ein neues Theater.

Fisch und Blasmusik: Heringstage in WismarIn Wismar steht der Hering in den Speisekarten der Restaurants bald ganz oben: Die Stadt an der Ostsee feiert vom 16. bis 31. März wieder ...