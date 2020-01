Wirtschaftsstärkste Regionen sind in Süddeutschland

München (dpa) – Die wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands liegen nach einer Rangliste des Magazins „Focus Money“ im Süden. Von den 50 am besten bewerteten Landkreisen und Städten liegen nur 5 nicht in Bayern oder Baden-Württemberg, berichtet das Magazin. Angeführt wird die Liste vom oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, gefolgt vom baden-württembergischen Kreis Biberach. Die Plätze drei und vier belegen die bayerischen Städte Regensburg und München. Schlusslichter der Tabelle sind der Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt, Oberhausen und Pirmasens in Rheinland-Pfalz.