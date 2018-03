Wirgeser A-Jugend überrollt Bitburg

Kein Teaser vorhanden

Mit diesem Team wollen die C 1-Junioren der Eisbachtaler Sportfreunde in der Regionalliga abermals den Klassenverbleib schaffen, hinten von links: Tobias Kegel, Sammy Kilic, Robin Noppe, Jonathan Kap, Tim Weimer, Tristan Burggraf. Mitte von links: Trainer Mike Lengwenus, Benedikt Bouillon, Kevin Hanke, Lars-Hendrik Jung, Matthias Trinz, Niklas Pötz, Nicolas Hartmann, Oskar Stahl, Teambetreuer Dieter Kegel, Co-Trainer Metin Kilic. Vorne von links: Cihan Yilmaz, Robin Rohr, Lucas Limburger (ist mittlerweile zum TuS Dietkirchen zurückgekehrt), Matheo Raab, Jonas Korn. Ebenfalls im Kader stehen: Lirim Orani, Lukas Tuchscherer, Mert Cetin. Foto: honorarfrei

A-Jugend Rheinlandliga

FC Bitburg – EGC Wirges 1:7 (1:3). "Das war schon Wahnsinn, was die Jungs bei dieser Hitze abgeliefert haben", war EGC-Trainer Michel Flug begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft. "Nach einigen Problemen in den letzten Wochen hat die Truppe in diesem ersten Pflichtspiel gezeigt, dass sie ein Team ist." Bei Temperaturen um die 40 Grad erwischten die Wirgeser einen Start nach Maß und gingen durch Neuzugang Niclas Schuler nach nur fünf Minuten mit 1:0 in Führung. Mit einem Sonntagsschuss aus gut 25 Metern legte Emre Kaya in der 22. Minute nach. Der 1:2-Anschlusstreffer durch Pascal Alff (28., Strafstoß) sollte ob der drückenden Wirgeser Überlegenheit nicht mehr als eine Randnotiz bleiben. So stellte wiederum Kaya, erneut sehenswert per Volley-Direktabnahme, noch vor der Pause den alten Abstand wieder her (39.). Auch nach dem Seitenwechsel ließen die EGC-Kicker nicht locker und spielten die Gastgeber förmlich an die Wand. Das Resultat gestaltete sich wie folgt: Das 4:1 per Eigentor (50.), gefolgt vom 5:1 durch Neuzugang Lucas Herberz (60., Foulelfmeter) und ein Doppelpack des eingewechselten Jonas Wagner zum 7:1-Endstand (78., 81.).

B-Jugend Rheinlandliga

Spfr Eisbachtal II – JSG Schweich 2:1 (1:1). Zu Spielbeginn übernahmen die "Eisbären" die Initiative und verbuchten die erste dicke Gelegenheit, als Dennis Kuhn nach Vorarbeit Moritz Hannappels freistehend über das Tor köpfte. In Führung gingen jedoch die Gäste von der Mosel. Deren Kapitän Thomas Schleimer verwandelte einen Foulelfmeter zum 0:1 aus Eisbachtaler Sicht (22.). Davon unbeeindruckt spielten die Gastgeber aber weiterhin nach vorne und wurden wenig später auch dafür belohnt: Fabrice Stutzer netzte per Freistoß zum Ausgleich ein (29.). Nach der Halbzeitpause trotzten beide Teams weiterhin den hohen Temperaturen und suchten ihr Heil in der Offensive. Der entscheidende Treffer fiel dann eine Viertelstunde vor Schluss zugunsten der Eisbachtaler, als sich Niklas Rhein aus rund 20 Metern ein Herz fasste und zum umjubelten Siegtor einschoss.

JSG Heimbach-Weis – EGC Wirges 4:5 (2:2). Nach 19 Minuten münzte Marlin Schmidt die Wirgeser Überlegenheit auf dem Kunstrasenplatz in Oberbieber zum 1:0-Führungstreffer um, ehe Tim Schulze nach toller Vorarbeit Marvin Severins auf 2:0 erhöhte (28.). Der Hitze geschuldet leistete sich die EGC zwei individuelle Fehler, die die JSG eiskalt ausnutzte und binnen fünf Minuten (31., 36.) zum 2:2-Halbzeitstand ausglich. Trotz des verspielten Vorsprungs ließen die Gäste im zweiten Durchgang nicht locker und gingen erneut durch Tim Schulze mit 3:2 in Front (46.). Und auch der wiederholte Ausgleich zum 3:3 nur drei Minuten später brachte die EGC-Spieler nicht aus der Fassung. Mit einem weiteren Kraftakt brachten die eingewechselten Martin Garibian und Deniz Bulut die von Dennis Manns trainierten Wirgeser mit 5:3 wieder in Führung (56., 66.). Zwar fand Heimbach-Weis mit dem 4:5 (75.) noch einmal den Anschluss, der Wirgeser Auswärtserfolg geriet jedoch nicht mehr in Gefahr.

C-Jugend Regionalliga

TuS Koblenz – Spfr Eisbachtal 9:0 (6:0). Nach dem frühen Rückstand duch Benjamin Spasov (2.) fanden die kleinen "Eisbären", die sich viel vorgenommen hatten, zu keiner Zeit mehr in die Partie. Aus abseitsverdächtiger Position erhöhte Felix Käfferbitz auf 2:0 (10.), ehe dann die Tore im Minutentakt fielen: So machte Käfferbitz seinen Hattrick perfekt (14., 18.) und Jordi Arndt (22.) sowie Christian Zech (25.) erhöhten bis zur Pause auf 6:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ergab sich für Kevin Hanke aus kurzer Distanz die dickste Möglichkeit für die Eisbachtaler, an diesem Tag sollte ihnen allerdings ein Treffer verwehrt bleiben. Käfferbitz mit seinen Treffern vier und fünf (45., 48.) sowie nochmals Benjamin Spasov (49.) stellten den 9:0-Endstand her. ahu