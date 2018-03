Wirges II meldet seine Ansprüche an

Kein Teaser vorhanden

Eine Szene mit Symbolcharakter: Die Spvgg EGC Wirges II (hier Mathias Schneider) geht voran, Niklas Wörsdörfer und der TuS Montabaur laufen auf eigenem Platz nur hinterher.

Foto: Andreas Hergenhahn

Auf der anderen Seite bleibt nach diesem besonders vor der Pause blutleeren Auftritt die Frage, in welche Richtung der Zug des TuS Montabaur in dieser Spielzeit fährt. Eines zeigte diese Partie jedoch bereits überdeutlich: Auf Trainer Wolfram Kohns und seine Spieler wartet noch eine gehörige Portion Arbeit, bevor irgendwelche Ansprüche angemeldet werden können.

In den ersten 30 Minuten war diese Mannschaft gar nicht vorhanden. Die ganze Defensivabteilung einschließlich Torwart Florian Scheid wusste in dieser Zeit nur dreimal, was sie mit dem Ball anfangen sollte: als dieser im Tor lag, weil Christopher Freisberg (3.) sowie Thorsten Hehl (10. und 25.) für den 0:3-Rückstand der Gastgeber gesorgt hatten. Aber es war nicht nur die TuS-Abwehr, die erst zu diesem Zeitpunkt aus einem Tiefschlaf erwachte, auch Mittelfeld und Angriff standen mit dem Spielgerät scheinbar auf Kriegsfuß

Ganz anders die Gäste, deren Tor erstmals nach 35 Minuten in Gefahr geriet. Aus einer sicheren Abwehr wurde schnell das Mittelfeld überbrückt, und die Offensivabteilung des Rheinlandliga-Absteigers stürzte die TuS-Abwehr von einer Verlegenheit in die andere. Dieses Bild änderte sich nach der Pause – aber nur von der Optik her. Wirges verwaltete den Vorsprung nahezu mühelos, denn Montabaurer Angriffsbemühungen hatten mehr Alibicharakter als Erfolgsaussichten. Und als alle sich bereits mit dem 0:3 abgefunden hatten, setzte Spvgg-Abwehrchef Sascha Blath noch ein Sahnehäubchen auf den Wirgeser Erfolgskuchen: Beim 4:0 unmittelbar vor dem Abpfiff durch den guten Schiedsrichter Marco Christmann überraschte er den TuS-Torwart aus 18 Metern und aus spitzem Winkel zum Endstand.

Kein Wunder, dass Spvgg-Trainer Stefan Waßmann rundum zufrieden war: "Ich habe heute vieles gesehen, was wir richtig gemacht haben. Wir sind für unser engagiertes Auftreten belohnt worden." Ganz anders fiel natürlich die Reaktion von TuS-Kapitän Tim Schenkelberg aus: "Wir haben uns viel vorgenommen und dann die erste halbe Stunde verpennt. Nach dem Wechsel sah das etwas besser aus, blieb aber letztlich zu drucklos. Die Partie hat gezeigt, dass noch eine Menge Arbeit vor uns liegt." har