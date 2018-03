Wirges fährt mit guten Erinnerungen ins Saarland

Kein Teaser vorhanden

Yannik Finkenbusch (weißes Trikot, im Vordergrund) und seine Wirgeser Mannschaftskameraden wollen im Saarland an die Leistung der zweiten Halbzeit gegen Arminia Ludwigshafen anknüpfen.

Foto: Jürgen Vohl – Jürgen Vohl

Nur eine Mannschaft hatte in der abgelaufenen Saison eine schlechtere Heimbilanz in der Oberliga als der SV Röchling Völklingen. Von einem Heimkomplex bei den Gastgebern will Hansi Pörtner, Trainer der Spvgg EGC Wirges, allerdings nichts wissen: "Das ist ein Saarverein, das ist immer ein anderes Kaliber als wir sie hier im Westerwald haben. Der SV Röchling Völklingen war in der letzten Saison lange oben dabei, wir sollten uns nicht von einer Heimtabelle täuschen lassen."

Natürlich haben sich die Glas-Chemiker über ihren kommenden Gegner, der am ersten Spieltag bei der SV Elversberg II nach einem 0:2-Rückstand am Ende noch mit 3:2 gewann, informiert. "Es wäre auch schlimm, wenn sich ein Trainer nicht über den nächsten Gegner informieren würde", sagt Pörtner, der aber gleichzeitig nichts von den möglichen Schwächen der Elf von Werner Weiß preisgeben möchte: "Die haben eine sehr gute Mannschaft, wir wollen die Schwächen der Völklinger aber am Samstag aufdecken."

Überhaupt möchte der Wirgeser Trainer weniger auf den Gegner, als vielmehr auf seine eigene Mannschaft schauen. Im ersten Saisonspiel gegen Arminia Ludwigshafen setzte es für die EGC zwar eine 1:2-Niederlage, trotzdem lobt Pörtner seine Truppe: "Ich möchte ein ganz großes Kompliment an die Mannschaft aussprechen. Die Niederlage war am Ende absolut bitter." Nach einer schwachen ersten Halbzeit hatten die Wirgeser in Durchgang zwei nicht nur mit den elf Ludwigshafenern, sondern auch mit den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns zu kämpfen. Auf die Steigerung im zweiten Durchgang will Pörtner aufbauen. "Wenn wir so spielen, dann sieht es für uns gar nicht so schlecht aus", blickt der erfahrene Oberliga-Trainer hoffnungsvoll in die Zukunft, weiß aber auch, dass seine Truppe dafür noch eingespielter sein muss: "In der Vorbereitung waren nie alle Mann an Bord, es braucht noch Zeit."

Neben Sam Gibson, der noch länger ausfällt, sind auch Daniel Bode und Marian Kneuper noch leicht angeschlagen. "Daniel ist im Spiel am Samstag umgeknickt, Marian im Training unter der Woche. Ich denke aber, dass beide noch rechtzeitig fit werden", ist Pörtner zuversichtlich, dass er am Samstag ab 15 Uhr auf den kompletten Kader der letzten Woche zurückgreifen kann. Die Aufstellung für die Partie beim SV Röchling Völklingen entscheidet sich erst nach dem Abschlusstraining am heutigen Freitag. Der Trainer sieht jedoch "prinzipiell keinen Grund, etwas zu ändern".

Mit einem Punkt am Samstag wäre Pörtner zufrieden. Dann hätte sich die zweite Reise ins Saarland in so kurzer Zeit für die Westerwälder wieder gelohnt.

Von unserem Mitarbeiter Nils Heinen