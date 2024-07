Der frühere Chefbuchhalter E. kommt in den Gerichtssaal. Eineinhalb Jahre nach Beginn des Wirecard-Prozesses will sich der bislang schweigsame Chefbuchhalter des Konzerns erstmals zu den Anklagevorwürfen äußern. Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Braun und zwei weitere frühere Wirecard-Manager wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt. Laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard-Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. (zu dpa: «Wirecard-Prozess: Entschuldigung und Kritik am Kronzeugen») Foto: Sven Hoppe/DPA