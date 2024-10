Weinstöcke stehen oberhalb der Moselschleife am Bremmer Calmont. Mit einem Gefälle von bis zu 65 Grad zählen die Steillagen im Bremmer Calmont an der Mosel zu den steilsten Weinlagen Europas. (zu dpa: «Winzer in der Krise – Ernte so gering wie lange nicht»)

Foto: Boris Roessler/DPA