Hamburg (dpa) – Neuschnee und Eis haben das Autofahren in weiten Teilen Deutschlands wieder zur Rutschpartie gemacht. In Hessen und Baden-Württemberg starben zwei Menschen bei Unfällen. Die Zahl der erfrorenen Obdachlosen stieg inzwischen auf 15. Die Ostseeinsel Hiddensee ist weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten. Die Fähre kommt nicht mehr durch das Eis, erste Urlauber überquerten entgegen aller Warnungen mit Koffern den Bodden in Richtung Hiddensee. Und ein Ende des Winterwetters ist noch lange nicht in Sicht: Tief «Keziban» soll am Wochenende Schneefälle und klirrende Kälte mit sich bringen.