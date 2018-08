Windkraft in der Kuhheck: Positionen der Kontrahenten bleiben unverändert

Gefährden die geplanten Windkraftanlagen in der Kuhheck die dortige Rotmilan-Population? Auf diese Frage spitzt sich die Diskussion nach dem fast zehnstündigen Erörterungstermin (EÖT) am Mittwoch zu. Wir sprachen mit den Hauptgegenspielern:

Die Dierdorfer Turnhalle war beim Erörterungstermin gut gefüllt. Foto: Denise Huelpuesch



Zum einen ist das Ulrich Eymann, Abteilungsleiter „Entwicklung“ bei EnBW/Altus. Aus seiner Sicht ist der von seiner Seite erbrachte Nachweis, dass der Rotmilan das betreffende Waldgebiet nur ganz selten überfliegt, unwidersprochen. „Das ist der entscheidende Punkt: Die Population wird nicht gefährdet“, versichert er und betont: „Wenn ein Standort mit diesem Potenzial, an dem wir nachgewiesen haben, dass sich die Beeinträchtigung von Menschen und Tieren so in Grenzen hält, nicht mehr genehmigungsfähig ist, dann weiß ich nicht, wie in Rheinland-Pfalz die politisch gewollten 300 Windkraftanlagen gebaut werden sollen. Dieses Konfliktpotenzial haben wir an jedem Standort.“

Deutliche Kritik übt Eymann deshalb auch an der Oberen Naturschutzbehörde, deren Vertreter beim EÖT verdeutlicht hatte, dass zwei der geplanten fünf Anlagen den Mindestabstand von 1000 Metern zum nächsten Rotmilan-Hort nicht einhalten und deshalb nicht genehmigungsfähig sind. Diese Aussage ist aus Eymanns Sicht „sehr gewagt“. Denn: „Die Obere Naturschutzbehörde hat uns den Weg, dass wir untersuchen, wie der Vogel fliegt und Ausgleichsmaßnahmen schaffen, aufgezeigt. Dass sie plötzlich umfällt und ,April, April' sagt, halte ich für einen dicken Hund“, unterstreicht er und deutet an, dass er einem Rechtsstreit im Fall der Ablehnung zuversichtlich entgegensieht.

Und den Klageweg würde die Firma vermutlich suchen. Denn ob sich die Aufstellung von nur drei Rädern lohnt, müsste laut Eymann neu gerechnet werden. „Das würde die Wirtschaftlichkeit auf jeden Fall nicht verbessern“, sagt er.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative, die Eymann für ihr „konstruktives Verhalten“ ausdrücklich lobt, sehen die Fakten natürlich völlig anders.

So spricht die BI-Vorsitzende Ilse Bracher von einem „Gefälligkeitsgutachten“, mit dem die Firma argumentiere. In diesem sei vom Rotmilan zunächst praktisch nicht die Rede gewesen. Erst nach dem Gutachten von Immo Vollmer für die BI sei man umgeschwenkt und versuche seitdem, die Überflüge herunterzuspielen.

Daneben wies Bracher noch einmal auf das Argument der Verbandsgemeinde Hachenburg hin, dass der Schattenschlag der Anlagen in Baulandbereich hereinragt. Dies sei ein Eingriff in die Hoheitsrechte der VG, betont sie.

Und während sie die Durchführung des Erörterungstermins wie ihr Kontrahent Eymann ausdrücklich lobt, fordert sie den Kreis Neuwied auf, ein übergeordnetes Konzept zu erstellen. „Die Instanzen verweisen auf die unterschiedlichen Zuständigkeiten und schieben sich so nur den Schwarzen Peter zu, statt sich an einen Tisch zu setzen. Mir fehlt der Mut, Dinge gemeinsam auf Kreisebene umzusetzen“, bedauert Bracher.

Die Entscheidung über die Genehmigung der Windkraftanlagen fällt vermutlich am Jahresende.

(von unserem Redakteur Ulf Steffenfauseweh)