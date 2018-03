Aus unserem Archiv

Bremerhaven

Mit Klebstoff hat ein Wilderer in Bremerhaven dutzende Singvögel gefangen. Die Tiere hingen mit ihrem Gefieder an Ästen auf dem Grundstück des 43- Jährigen. Bei der Durchsuchung des Hauses entdeckten Beamte in einem Anbau mehr als 50 heimische Singvögel, Kanarienvögel und eine Ente. Ob der aus Portugal stammende Mann die Vögel zum eigenen Verzehr fing oder einen Handel damit betrieb, ist noch unklar. Gegen ihn wird nun wegen Verstoßes gegen das Tier- und Naturschutzgesetz sowie wegen Jagdwilderei ermittelt.