Wildcard für Darts-WM? Rekord-Champion Taylor würde ablehnen

ARCHIV – Phil Taylor hält eine Rückkehr in den Alexandra Palace nicht für realistisch. Foto: Steven Paston/Press Association/dpa

Frankfurt/Main (dpa) – Rekord-Weltmeister Phil Taylor hält eine Rückkehr in den Alexandra Palace als aktiver Profi bei der WM für eine Utopie.

Auf eine Frage, was er mit einer Wildcard des Weltverbandes PDC machen würde, antwortete der 63-Jährige der Deutschen Presse-Agentur: «Nein, nein. Ich bin zufrieden mit allem, was ich erreicht habe. Es ist an der Zeit, mit dem Wettkampf aufzuhören, insofern: Nein, ich würde das ablehnen.» Taylor tritt in diesem Jahr noch einmal bei der Senioren-WM an und möchte nach diesem Jahr endgültig nicht mehr bei Wettkämpfen antreten.

Seinen Abschied von der Profitour gab er bereits im Januar 2018. Damals erreichte er noch einmal sensationell das WM-Finale, das er gegen Landsmann Rob Cross klar verlor. Taylor hat 16 Weltmeister-Titel gewonnen, davon 14 beim Weltverband PDC. «The Power», wie Taylor genannt wird, ist der erfolgreichste Spieler der Darts-Geschichte. Der Szene ist er treu geblieben. Taylor ist noch immer bei Schaukämpfen aktiv und berät den jungen WM-Finalisten Luke Littler.