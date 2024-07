Wildcard für Comeback im Ski-Weltcup

Marcel Hirscher will nach langjähriger Pause wieder im alpinen Skiweltcup an den Start gehen. Eine Regeländerung des Weltverbandes FIS erleichtert ihm jetzt sein Comeback.

Bern (dpa). Wer aus dem Ruhestand in den Ski-Weltcup zurückkehren will, hat künftig bessere Chancen. Eine Aktualisierung des Reglements sieht vor, dass ehemalige Aktive sich um Wildcards bewerben können. Die Sportler müssen dafür entweder den Gesamtweltcup, den Weltcup in einer Disziplin oder Gold bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften gewonnen haben. Außerdem müssen die Athleten mindestens zwei, aber nicht mehr als zehn Jahre offiziell inaktiv gewesen sein.

Von dieser Regelung würde unter anderem Marcel Hirscher profitieren. Der 35-Jährige hatte im April sein Comeback im alpinen Skisport angekündigt – allerdings nicht für Österreich. Stattdessen wird er für die Niederlande starten, das Geburtsland seiner Mutter. Hirscher erfüllt alle Vorgaben des internationalen Skiverbandes FIS und könnte somit für maximal eine Saison als 31. Läufer des ersten Laufes in der jeweiligen Disziplin mit einer Wildcard an den Start gehen. Die Einführung der Wildcard ist jedoch noch nicht final vom FIS-Council abgesegnet worden.