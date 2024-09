ARCHIV - Ein Kellner trägt am 19.09.2015 auf dem Oktoberfest in München (Bayern) Hendl (Hähnchen) auf einem Tablett. Foto\ Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (zu dpa: «Wiesn-Wirte starten Initiative für mehr Nachhaltigkeit») Foto: picture alliance/DPA