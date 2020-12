Wiesinger baut Startelf um – Ingolstadt ohne Kutschke

Archivierter Artikel vom 07.07.2020, 17:44 Uhr

Im Vergleich zur letzten Partie unter Wiesingers Vorgänger Jens Keller läuft eine auf fünf Positionen veränderten FCN-Startelf heute (18.15 Uhr) im zuschauerlosen Max-Morlock-Stadion auf.

Im Angriff hofft Wiesinger dabei auf Tore von Mikael Ishak und Adam Zrelak. Der Abwehr soll der von einer Verletzung genesene Leihspieler Konstantinos Mavropanos vom FC Arsenal Stabilität verleihen. Auch Fabian Nürnberger und Enrico Valentini dürfen beginnen.

Bei den Ingolstädtern gehört der am vergangenen Wochenende im letzten Drittliga-Saisonspiel beim 2:0 gegen den TSV 1860 München verletzt ausgewechselte Kapitän Stefan Kutschke nicht zum Kader. Das Rückspiel findet am kommenden Samstagabend in Ingolstadt statt.

