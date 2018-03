Wien zelebriert Abschied von Kaisersohn Otto von Habsburg

Aus unserem Archiv

Wien

Er wurde als künftiger Kaiser geboren und fand als «sterblicher, sündiger Mensch» seine letzte Ruhe: Mit viel Pomp und Tradition hat sich Wien von Otto von Habsburg und seiner Monarchie verabschiedet. Der einstige Kronprinz und Europapolitiker wurde am Abend in der Kaisergruft unter der Kapuzinerkirche beigesetzt. Abschluss der rund zweiwöchigen Trauerfeiern wird die Bestattung seines Herzens am Sonntag in Ungarn sein. Unter den rund 1000 Ehrengästen im Stephansdom waren zahlreiche Vertreter europäischer Adelshäuser.