Wiederholte Handy-Kontrollen bringen erschreckende Zahlen

Im Zeitraum von fünf Stunden wurde die Anzahl der festgestellten Verstöße im Gegensatz zu vorangegangenen Kontrollen nochmals deutlich überschritten. So mussten gegen insgesamt 21 (!) Fahrerinnen und Fahrer Bußgeldverfahren eingeleitet werden, da diese während der Fahrt telefonierten oder Nachrichten schrieben. „Trotz vorangegangener Kontrollen und den Berichten in der Presse haben wir feststellen müssen, dass es zahlreichen Menschen noch nicht deutlich geworden ist, wie sehr die Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer vom Straßenverkehr ablenkt. Auch die Höhe der Geldbuße scheint viele nicht davon abzuschrecken.“, so ein Sprecher der Polizei Lahnstein. Die Verkehrsteilnehmer zeigten sich zum überwiegenden Teil einsichtig. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren mit einem Bußgeld in Höhe von 100EUR, sowie ein Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ des Kraftfahrtbundesamts in Flensburg. Die Polizei Lahnstein bittet Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer noch einmal eindringlich darum, den Gebrauch des Handys am Steuer gänzlich zu unterlassen, oder wenn unvermeidbar, dieses nur mittels Freisprecheinrichtung zu nutzen. Aufgrund der zahlreichen Verstöße sind bereits jetzt weitere Kontrollen mit diesem Schwerpunkt angekündigt.



