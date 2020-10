Bad Sobernheim

Wiederholte Fahrt unter Drogeneinfluss

Einer Streife der Polizeiinspektion Kirn fiel am 15.10.2020 gegen 23:00 Uhr ein PKW in Bad Sobernheim auf, dessen Fahrer sie bereits eine Woche vorher, am 09.10.2020, dort kontrolliert und weil er unter Einfluss von Drogen stand eine Blutprobe entnommen hatten.