Addis Abeba

Die Pannenserie bei den Regierungsfliegern der Bundeswehr nimmt kein Ende: Wegen eines Defekts an der „Theodor Heuss“ ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch in Äthiopien gestrandet. Aus seiner Delegation war von einem „Druckluftproblem“ die Rede, das aber auf dem Flughafen in Addis Abeba behoben werden konnte. Mit drei Stunden Verspätung hob Steinmeier nach Angaben der Luftwaffe nachmittags Richtung Berlin ab. Für ihn dürfte es ein Déjà-vu gewesen sein: Bereits 2014 hing er als Außenminister wegen eines defekten Flugzeugs in Äthiopien fest.