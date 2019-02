Wieder eine Flugzeugpanne: Maas in Mali gestrandet

Bamako (dpa)

Bamako (dpa). Außenminister Heiko Maas ist in Mali gestrandet. Sein Regierungsflieger konnte ihn nicht wie geplant zurück nach Berlin bringen. Ein Luftwaffen-Sprecher sagte der dpa, es sei ein Hydraulikleck festgestellt worden. Zuletzt war es immer wieder zu Pannen bei der Flugbereitschaft gekommen: Kanzlerin Angela Merkel kam zu spät zum G20-Gipfel in Buenos Aires. Entwicklungsminister Gerd Müller blieb in Afrika hängen, ebenso wie zuvor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Davor hatten Nagetiere in Indonesien die Maschine von Finanzminister Olaf Scholz lahmgelegt.