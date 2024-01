Wieder ein Sportmodell – Triumph Daytona 660

Triumph hat wieder eine sportliche Daytona im Programm Foto: Triumph

Bei Triumph waren viele Jahre hinweg auch Sportmodelle angesagt. Für längere Zeit kehrten die Briten dem Segment den Rücken. Jetzt kommt es zu einem Comeback.SP-X/Hinckley. In den Nullerjahren bis 2016 gab es bei Triumph eine kleine Daytona, die als Neuauflage nun ins Programm zurückkehrt. Dieses Mal als 660er statt 675er und damit in der aktuellen Triumph-Nomenklatur als Schwestermodell von Trident 660 und Tiger Sport 660. Mit diesen beiden teilt sich die neue unter anderem den gleichen Dreizylindermotor, der allerdings für die sportlich eingekleidete und fahrfertig rund 200 Kilogramm schwere Daytona eine Leistungssteigerung auf 70 kW/95 PS und 69 Newtonmeter Drehmoment erfahren hat.

Das Cockpit der Daytona 660 ist digital eingerichtet Foto: Triumph

Per Sechsgang-Schaltgetriebe und Kette schickt der Einspritzer seine Kraft ans 17-Zoll-Hinterrad mit 180er-Reifen. Abgase werden via 3-in-1-Krümmerführung an den „Single Sided“-Endtopf aus Edelstahl geleitet. Darüber hinaus bietet die mit modernem Fahrwerk ausstaffierte Britin drei Fahrmodi (Sport, Straße und Regen), Anti-Hopping-Kupplung, eine deaktivierbare Traktionskontrolle sowie ein TFT-Multifunktions-Farbdisplay. Ab März 2024 ist die Daytona 660 zu Preisen ab rund 9.800 verfügbar.

Mit 95 PS bietet die neue Daytona im Bereich der 600er-Supersportler ein moderates Leistungsniveau Foto: Triumph

Mario Hommen/SP-X