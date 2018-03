Wie man Mädchen und Jungen schützend und liebevoll auf ihrem Weg begleitet

Aus unserem Archiv

Ergänzt werden die Aufführungen durch zwei Informationsveranstaltungen des MuT-Zentrums aus Kandern, die auch für Eltern interessant sind. Diese finden in Zusammenarbeit mit der Pro-Familia-Beratungsstelle Idar-Oberstein statt, die 2017 ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Experimentierspiele oder sogenannte Doktorspiele werden am Montag, 3. April, um 17.30 Uhr in der Göttenbach-Aula thematisiert. Diese gehören zur psychosexuellen Entwicklung der Kinder, auch schon im Vorschulalter. Gleichzeitig verunsichern sie jedoch viele pädagogische Fachkräfte und Eltern. Wo sind die Grenzen, wie vermittle ich Mädchen und Jungen spielerisch sinnvolle Regeln im Umgang mit Körperspielen? In der liebevollen Geschichte mit Bildern rund um Bibi und seine Kuscheltierbande werden Regeln spielerisch vermittelt.