Besonders im Winter sind rissige und trockene Hände ein echtes Problem. Richtiges Eincremen kann dies verhindern. Ein paar Tipps.

Frankfurt/Main (dpa/tmn) - Handcreme sollte man gut einmassieren. Am besten beginnt man damit am Handrücken, rät Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. „Die Creme wird in kreisenden Bewegungen Handrücken ...