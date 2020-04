Wie lange pausiert die NBA? Liga-Chef: Zu früh für Aussage

Los Angeles

Eine Wiederaufnahme der NBA-Saison ist nach Meinung des Liga-Bosses Adam Silver derzeit noch nicht vorhersehbar.

„Mindestens für den Monat April werden wir nicht in der Lage sein, eine Entscheidung zu treffen. Und das heißt nicht, dass wir es am 1. Mai sind“, sagte er in einem am 6. April geführten Live-Interview, das die NBA auf ihrem Twitter-Kanal veröffentlichte.

Die nordamerikanische Basketball-Profiliga hatte am 11. März als erste große US-Liga ihren Spielbetrieb wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen. Eigentlich hätten in knapp zwei Wochen die Playoffs beginnen sollen. „Wir planen mit allen möglichen Szenarien, um den Ligabetrieb wieder aufzunehmen. Aber ehrlich gesagt gibt es derzeit einfach zu wenige Informationen, um da eine Vorhersage machen zu können, wo wir in ein paar Wochen sein werden“, sagte Silver.

Gefragt nach möglichen Szenarien, um für diese Saison einen Meister zu ermitteln, sagte er: „Wir haben noch keine Entscheidung getroffen.“ Man habe „einfach zu wenige Infos, um da irgendwelche Vorhersagen zu machen“. Die USA haben inzwischen mehr Corona-Fälle als jedes andere Land der Welt.