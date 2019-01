Kaugummi frisst sich gerne tief in Kleidungsfasern hinein. Wie lässt sich die klebrige Kaumasse rückstandsfrei entfernen?

Neuwied (dpa/tmn). Hat sich ein Kaugummi in Pulli oder Hose verklebt, kommt das Kleidungsstück am besten in einem Beutel ins Gefrierfach.Das rät die Zeitschrift „Lebensmittel Praxis“ (Ausgabe 1/2019). Ist der ...