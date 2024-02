Wie geht es weiter mit Mainz 05 in der TTBL?

Mit Siegen den 1. FC Saarbrücken und die TTF Ochsenhausen, zwei der Play-off-Kandidaten in der Tischtennis-Bundesliga (TTBL), hat der FSV Mainz 05 zum Start in die Rückrunde aufhorchen lassen. Die gute Vorstellung in Grenzau passte da ins Bild.

Doch über der Mannschaft schweben die Spekulationen um einen Rückzug nach dieser Saison. „Egal, was der Hauptverein macht, wir wollen Zehnter werden“, betonte Trainer Felix Schmidt-Arndt nach der knappen Niederlage in Grenzau. Nur darauf wolle man in den kommenden Wochen schauen. „Momentan gehören wir in die TTBL mit unseren Leistungen, aktuell sind wir in der Lage, TTBL zu spielen. Aber eine Saison hat 20 Spiele – und die Vorrunde war nicht gut. Jetzt müssen wir ran, egal wie“, verlangt der Trainer losgelöst von Nachrichten, die das Ende der Zeit der 05er in der Tischtennis-Bundesliga ankündigen. ros