Wie es bei den anderen Parteien aussieht Michael Köberle (CDU) ist bisher der einzige Kandidat für das Landratsamt. Die SPD will laut ihrem Kreisvorsitzenden Tobias Eckert „zu gegebener Zeit“ eine Mitteilung machen. Die FDP, die bei der Wahl vor sechs Jahren noch einen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt hatte, ist laut ihrer Vorsitzenden Marion Schardt-Sauer noch unentschlossen, ebenso die AfD, so der Vorsitzende Egon Maurer.

Bündnis 90/Die Grünen werden laut ihrer Vorsitzenden Bärbel Hartmann keinen Kandidaten aufstellen, während Die Linke erst am heutigen Dienstag entscheidet, so Kreisvorsitzender Bernd Steioff. Bewerbungsschluss ist am 1. April.