Wie Buslinien entstehen

Buslinien fallen nicht vom Himmel – im Gegenteil: Um eine Buslinie zu betreiben, benötigt das Busunternehmen eine Konzession. Sie wird in Rheinland-Pfalz vom Landesbetrieb Mobilität vergeben. Eine wichtige Rolle spielen dabei seit einer Gesetzesnovellierung zum 1. Januar 2013 die Nahverkehrspläne, die von den Landkreisen und kreisfreien Städten ausgearbeitet werden. Darin werden Anforderungen an Umfang und Qualität des Verkehrsangebots definiert. Bei der Konzessionierung gibt es unterschiedliche Verfahren und Fristen. Am Ende wird die Konzession – je nach Verfahren – demjenigen Unternehmen erteilt, das entweder in einem Genehmigungswettbewerb die beste Verkehrsbedienung angeboten oder einen Ausschreibungswettbewerb gewonnen hat.

Im Fall der Buslinie 977 ist es noch etwas anders, da sie vor der Gesetzesänderung konzessioniert wurde. Ein Nahverkehrsplan war damals nicht Teil des Genehmigungsverfahrens. Die Genehmigung wurde erteilt, weil ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.