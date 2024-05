WHU möchte bis 2035 CO2-neutral sein

Bis 2035 wolle man als Hochschule „carbon neutral“, also CO2-neutral, sein. Erst mal müsse man aber herausfinden, was man für einen Ausstoß hat, direkt wie indirekt. Denn Studenten der WHU sind für den internationalen Austausch im Ausland unterwegs, deren Reisen müssten mit eingerechnet werden.

„Wir sind wie alle auf eine Verkehrsinfrastruktur angewiesen“, sagt Andres. Man müsse dafür Transportmittel wie Flugzeuge nutzen, da habe man wenig Einflussmöglichkeit auf die CO2-Bilanz. Was man jedoch beeinflussen könne, seien die Örtlichkeiten für einen Studentenaustausch: „Wir priorisieren jetzt Austausche mit europäischen Hochschulen.“ Die Emissionen seien niedriger und viele Studenten wollten gerade den europäischen Markt kennenlernen. Das Ziel sei klar, nun sei noch in die Frage, in welche Richtungen man laufen und welche Hebel man ziehen müsse. fan