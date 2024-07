Anzeige

Telgte (dpa). Nach dem schweren Unwetter in Telgte bei Münster prüft der Deutsche Wetterdienst (DWD), ob es sich um einen Tornado gehandelt hat. Das teilte der DWD auf Nachfrage am Morgen mit. Das Unwetter hatte am Freitag in einem Gewerbegebiet starke Schäden an Gebäuden angerichtet und große Baucontainer mitgerissen.

Nach Angaben der Stadt waren Bäume umgestürzt, die Bundesstraße 51 musste gesperrt werden. Über die sozialen Medien war die Bevölkerung gewarnt worden, zu Hause zu bleiben. An einem Gebäude war eine Photovoltaikanlage von einem Dach gerissen worden.

Bei einer Firma für System- und Modulbau, die Container herstellen, liegen auf dem Hof umgestürzte Container. Schäden nach schwerem Sturm im münsterländischen Telgte. (zu dpa: «Wetterdienst prüft Tornadoverdacht in Telgte») Foto: Guido Kirchner/DPA