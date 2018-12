Offenbach

Gleich zwei deutsche Großstädte zählen zu den Spitzenreitern des Ausnahmesommers 2018. In Hessens Bankenmetropole Frankfurt war es nach Erhebungen des Deutschen Wetterdienstes im Schnitt so warm wie an keinem anderen deutschen Ort seit Beginn der Aufzeichnungen. Nach den Daten wurde im Frankfurter Westend mit 12,9 Grad die höchste Durchschnittstemperatur 2018 gemessen. In Berlin schien am längsten die Sonne. 2308 Stunden wurden dort an der Station Dahlem registriert.