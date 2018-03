Aus unserem Archiv

Düsseldorf

Der FDP-Vorsitzende Guido Westerwelle hat an die Union appelliert, ihre Angriffe auf die Liberalen in der Steuerpolitik einzustellen. «Liebe Freunde von der Union, Euer Gegner ist nicht die FDP. Eure Gegner sind SPD, Grüne und Linkspartei». Das sagte Westerwelle in Düsseldorf. Die Forderung nach einer umfassenden Steuerreform sei kein exotisches Steckenpferd der FDP, sondern die Voraussetzung für gesunde Staatsfinanzen.