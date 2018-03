Aus unserem Archiv

Luxemburg

Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat Griechenland aufgefordert, nicht von der versprochenen Haushaltssanierung abzurücken. Am Rande eines Treffens der EU-Außenminister sagte er in Luxemburg, dies sei «ein schmerzlicher Prozess». Es gelte aber in Griechenland das, was es überall in den letzten Monaten in Europa gebe. Das griechische Parlament soll in der Nacht zu Mittwoch über die Sparpläne von Regierungschef Giorgos Papandreou abstimmen. Deren Umsetzung ist Voraussetzung für weitere Finanzhilfen der Euroländer zur Abwendung des Staatsbankrotts.